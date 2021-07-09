В Пензенской области за сутки подтвержден 181 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. 181 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 21 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.15 пятницы, 9 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 51 тыс. 220 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 706.

Умерли 1 тыс. 192 человека. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 733 тыс. 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 766 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 165 тыс. 87 пациентов, из них 21 тыс. 832 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 141 тыс. 501, за сутки зарегистрировано 726 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

