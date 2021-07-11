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В Пензенской области за сутки зарегистрированы 205 случаев заражения коронавирусом и 21 летальный исход

13:06 | 11.07.2021 | Медицина

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Пенза, 11 июля 2021. PenzaNews. 205 новых случаев заражения коронавирусом и 21 летальный исход зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выписаны 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 воскресенья, 11 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 205 случаев заражения коронавирусом и 21 летальный исход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 51 тыс. 615 случаев заражения COVID-19.

Общее число выздоровевших — 45 тыс. 732.

За весь период умерли 1 тыс. 227 человек.

В России зафиксировано 5 млн. 783 тыс. 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 33 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 200 тыс. 219 пациентов, из них 17 тыс. 382 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 143 тыс. 2, за сутки зарегистрировано 749 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

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