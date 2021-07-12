EN
22:29:17 Понедельник, 12 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 210 случаев заражения коронавирусом и 27 летальных исходов

12:02 | 12.07.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. 210 новых случаев заражения коронавирусом и 27 летальных исходов зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выписаны 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 12 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 210 случаев заражения коронавирусом и 27 летальных исходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 51 тыс. 825 случаев заражения COVID-19.

Общее число выздоровевших — 45 тыс. 746.

За весь период умерли 1 тыс. 254 человека.

В России зафиксировано 5 млн. 808 тыс. 473 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 140 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 216 тыс. 648 пациентов, из них 16 тыс. 429 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 143 тыс. 712, за сутки зарегистрировано 710 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Нападающий Павел Здунов останется в пензенском «Дизеле» МТС начала подключать многоквартирные дома в Пензе к системе «Умный домофон»
Мельниченко сообщил о перераспределении полномочий среди заместителей Симонова В Пензенской области планируется создать единого заказчика в сфере строительства
Мандат Лазуткиной передан Назаровой В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в строительной компании
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама