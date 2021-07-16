В Пензенской области за сутки подтверждено 227 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. 227 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 17 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 16 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 52 тыс. 715 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 833.

Умерли 1 тыс. 317 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 907 тыс. 999 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 704 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 300 тыс. 908 пациентов, из них 21 тыс. 932 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 146 тыс. 868, за сутки зарегистрировано 799 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

