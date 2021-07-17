В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 июля 2021. PenzaNews. 231 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 31 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 17 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 52 тыс. 946 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 864.

Умерли 1 тыс. 335 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 933 тыс. 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 116 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 322 тыс. 345 пациентов, из них 21 тыс. 437 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 147 тыс. 655, за сутки зарегистрировано 787 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

