В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 июля 2021. PenzaNews. 230 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 37 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 25 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 54 тыс. 811 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 116.

Умерли 1 тыс. 476 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 126 тыс. 541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 72 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 490 тыс. 634 пациента, из них 18 тыс. 678 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 153 тыс. 874, за сутки зарегистрировано 779 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

