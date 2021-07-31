В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 июля 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 45 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 31 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 56 тыс. 206 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 335.

Умерли 1 тыс. 602 человека. За последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода.

В России зафиксировано 6 млн. 265 тыс. 873 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 807 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 608 тыс. 619 пациентов, из них 19 тыс. 771 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 158 тыс. 563, за сутки зарегистрировано 792 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

