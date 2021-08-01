EN
20:44:26 Воскресенье, 1 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом

12:11 | 01.08.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 1 августа 2021. PenzaNews. 232 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 42 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 воскресенья, 1 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 56 тыс. 438 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 377.

Умерли 1 тыс. 623 человека. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 6 млн. 288 тыс. 677 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 804 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 625 тыс. 890 пациентов, из них 17 тыс. 271 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 159 тыс. 352, за сутки зарегистрировано 789 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе трое мужчин подозреваются в краже металлического забора Жительница Пензы перевела мошеннику 655 тыс. рублей
По факту кражи напольной плитки с территории нижнеломовской больницы возбуждено дело В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом
Пензенский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты Госдумы еще 8 человек В Пензе состоялись соревнования по боевому развертыванию
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама