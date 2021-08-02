В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. 230 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 39 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 2 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 56 тыс. 668 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 416.

Умерли 1 тыс. 644 человека. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 6 млн. 312 тыс. 185 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 508 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 640 тыс. 783 пациента, из них 14 тыс. 893 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 160 тыс. 137, за сутки зарегистрировано 785 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

