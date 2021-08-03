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В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом

11:45 | 03.08.2021 | Медицина

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Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. 236 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 40 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 3 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 56 тыс. 904 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 456.

Умерли 1 тыс. 667 человек. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

В России зафиксировано 6 млн. 334 тыс. 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 10 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 659 тыс. 746 пациентов, из них 18 тыс. 963 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 160 тыс. 925, за сутки зарегистрировано 788 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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