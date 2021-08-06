В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. 237 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 63 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 6 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 57 тыс. 606 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 615.

Умерли 1 тыс. 731 человек. За последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода.

В России зафиксировано 6 млн. 402 тыс. 564 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 660 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 720 тыс. 353 пациента, из них 20 тыс. 141 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 163 тыс. 301, за сутки зарегистрировано 792 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

