В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. 236 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 67 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 субботы, 7 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 57 тыс. 842 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 682.

Умерли 1 тыс. 754 человека. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

В России зафиксировано 6 млн. 424 тыс. 884 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 320 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 739 тыс. 838 пациентов, из них 19 тыс. 485 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 164 тыс. 94, за сутки зарегистрировано 793 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

