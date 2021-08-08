В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 августа 2021. PenzaNews. 232 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 75 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 воскресенья, 8 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 58 тыс. 74 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 757.

Умерли 1 тыс. 773 человека. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 447 тыс. 750 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 866 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 755 тыс. 507 пациентов, из них 15 тыс. 669 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 164 тыс. 881, за сутки зарегистрировано 787 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

