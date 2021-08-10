В Пензенской области за сутки подтверждено 239 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. 239 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 96 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 10 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 58 тыс. 554 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 946.

Умерли 1 тыс. 816 человек. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

В России зафиксировано 6 млн. 491 тыс. 288 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 378 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 788 тыс. 710 пациентов, из них 18 тыс. 729 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 166 тыс. 442, за сутки зарегистрировано792 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

