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В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом

11:25 | 13.08.2021 | Медицина

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Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. 238 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 108 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 пятницы, 13 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 59 тыс. 270 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 47 тыс. 252.

Умерли 1 тыс. 872 человека. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 557 тыс. 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 277 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 848 тыс. 340 пациентов, из них 19 тыс. 368 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 168 тыс. 864, за сутки зарегистрировано 815 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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