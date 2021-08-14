В Пензенской области за сутки подтверждено 242 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 августа 2021. PenzaNews. 242 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 112 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 субботы, 14 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 59 тыс. 512 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 47 тыс. 364.

Умерли 1 тыс. 887 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 579 тыс. 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 144 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 867 тыс. 890 пациентов, из них 19 тыс. 550 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 169 тыс. 683, за сутки зарегистрировано 819 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

