В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 августа 2021. PenzaNews. 237 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 114 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 воскресенья, 15 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 59 тыс. 749 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 47 тыс. 478.

Умерли 1 тыс. 904 человека. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 600 тыс. 836 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 624 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 884 тыс. 316 пациентов, из них 16 тыс. 426 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 170 тыс. 499, за сутки зарегистрировано 816 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

