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В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом

11:49 | 20.08.2021 | Медицина

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Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. 237 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 191 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 пятницы, 20 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 60 тыс. 941 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 48 тыс. 425.

Умерли 1 тыс. 984 человека. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 705 тыс. 523 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 992 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 983 тыс. 405 пациентов, из них 20 тыс. 351 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 174 тыс. 485, за сутки зарегистрировано 785 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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