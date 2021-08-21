В Пензенской области за сутки подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 августа 2021. PenzaNews. 240 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 243 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 21 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 61 тыс. 181 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 48 тыс. 668.

Умерли 1 тыс. 999 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 726 тыс. 523 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 4 тыс. 52 пациента, из них 20 тыс. 647 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 175 тыс. 282, за сутки зарегистрировано 797 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

