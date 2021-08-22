EN
12:46:46 Воскресенье, 22 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом

11:40 | 22.08.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 252 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 воскресенья, 22 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 61 тыс. 415 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 48 тыс. 920.

Умерли 2 тыс. 14 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 747 тыс. 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 564 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 19 тыс. 466 пациентов, из них 15 тыс. 414 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 176 тыс. 44, за сутки зарегистрировано 762 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе конфликт между соседями закончился порчей имущества Жительница Кузнецка лишилась 1,4 млн. рублей в надежде на дополнительный заработок
В Пензенской области за сутки подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом В Кузнецке для решения проблем с уличным освещением будет создана рабочая группа
В Пензенской области 21 августа стартует сезон охоты на водоплавающую дичь Проверка организована по факту смертельного ДТП в Чемодановке
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама