В Пензенской области за сутки подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. 235 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 288 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 24 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 61 тыс. 888 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 49 тыс. 481.

Умерли 2 тыс. 40 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 785 тыс. 374 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 833 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 53 тыс. 503 пациента, из них 18 тыс. 636 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 177 тыс. 614, за сутки зарегистрировано 794 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

