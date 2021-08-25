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В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом

11:47 | 25.08.2021 | Медицина

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. 236 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 325 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 25 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 62 тыс. 124 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 49 тыс. 806.

Умерли 2 тыс. 53 человека. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 804 тыс. 910 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 536 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 73 тыс. 157 пациентов, из них 19 тыс. 654 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 178 тыс. 423, за сутки зарегистрировано 809 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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