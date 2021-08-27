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В Пензенской области за сутки подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом

11:33 | 27.08.2021 | Медицина

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. 235 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 327 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 27 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 62 тыс. 593 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 50 тыс. 464.

Умерли 2 тыс. 91 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 844 тыс. 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 509 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 112 тыс. 35 пациентов, из них 19 тыс. 217 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 180 тыс. 41, за сутки зарегистрировано 798 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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