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В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом

13:09 | 29.08.2021 | Медицина

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Пенза, 29 августа 2021. PenzaNews. 233 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 349 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 воскресенья, 29 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 63 тыс. 63 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 51 тыс. 171.

Умерли 2 тыс. 126 человек. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 882 тыс. 827 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 286 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 148 тыс. 250 пациентов, из них 16 тыс. 804 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 181 тыс. 637, за сутки зарегистрировано 797 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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