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В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом

11:52 | 31.08.2021 | Медицина

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Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. 236 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 368 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 31 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 63 тыс. 530 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 51 тыс. 881.

Умерли 2 тыс. 159 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 918 тыс. 965 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 813 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 181 тыс. 54 пациента, из них 18 тыс. 624 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 183 тыс. 224, за сутки зарегистрировано 795 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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