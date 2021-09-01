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В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом

11:35 | 01.09.2021 | Медицина

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Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 372 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 1 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 63 тыс. 764 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 52 тыс. 253.

Умерли 2 тыс. 178 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 937 тыс. 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 368 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 199 тыс. 379 пациентов, из них 18 тыс. 325 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 184 тыс. 14, за сутки зарегистрировано 790 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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