В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. 230 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 369 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 2 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 63 тыс. 994 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 52 тыс. 622.

Умерли 2 тыс. 193 человека. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 956 тыс. 318 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 985 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 218 тыс. 48 пациентов, из них 18 тыс. 669 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 184 тыс. 812, за сутки зарегистрировано 798 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

