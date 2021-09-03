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В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом

11:59 | 03.09.2021 | Медицина

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Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. 232 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 363 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 3 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 64 тыс. 226 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 52 тыс. 985.

Умерли 2 тыс. 209 человек. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 975 тыс. 174 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 856 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 236 тыс. 738 пациентов, из них 18 тыс. 690 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 185 тыс. 611, за сутки зарегистрировано 799 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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