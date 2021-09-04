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В Пензенской области за сутки подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом

12:21 | 04.09.2021 | Медицина

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Пенза, 4 сентября 2021. PenzaNews. 229 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 326 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 4 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 64 тыс. 455 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 53 тыс. 311.

Умерли 2 тыс. 225 человек. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 993 тыс. 954 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 780 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 255 тыс. 475 пациентов, из них 18 тыс. 737 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 186 тыс. 407, за сутки зарегистрировано 796 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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