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В Пензенской области за сутки подтверждено 227 случаев заражения коронавирусом

11:56 | 05.09.2021 | Медицина

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Пенза, 5 сентября 2021. PenzaNews. 227 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 310 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 5 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 227 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 64 тыс. 682 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 53 тыс. 621.

Умерли 2 тыс. 237 человек. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 12 тыс. 599 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 645 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 270 тыс. 731 пациент, из них 15 тыс. 256 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 187 тыс. 200, за сутки зарегистрировано 793 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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