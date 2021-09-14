EN
15:57:29 Вторник, 14 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом

11:43 | 14.09.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. 235 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 236 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 14 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 66 тыс. 758 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 55 тыс. 760.

Умерли 2 тыс. 389 человек. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 176 тыс. 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 837 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 418 тыс. 33 пациента, из них 15 тыс. 907 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 194 тыс. 249, за сутки зарегистрирован 781 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В мэрии Пензы обсудили демонтаж незаконных рекламных конструкций В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 376 тыс. человек
Климентьев завоевал «золото» на кольцах на этапе Кубка вызова Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев 2021 года
Сошин и Янюшкин вызваны в сборную России по регби U18 Под Пензой мужчина совершил разбой из-за бутылки водки
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама