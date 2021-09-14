В Пензенской области за сутки подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. 235 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 236 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 14 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 66 тыс. 758 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 55 тыс. 760.

Умерли 2 тыс. 389 человек. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 176 тыс. 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 837 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 418 тыс. 33 пациента, из них 15 тыс. 907 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 194 тыс. 249, за сутки зарегистрирован 781 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

