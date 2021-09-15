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В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом

13:03 | 15.09.2021 | Медицина

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. 233 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 257 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 15 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 66 тыс. 991 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 56 тыс. 17.

Умерли 2 тыс. 409 человек. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 194 тыс. 926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 841 человека.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 435 тыс. 72 пациента, из них 17 тыс. 39 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 195 тыс. 41, за сутки зарегистрировано 792 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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