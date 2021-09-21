В Пензенской области за сутки подтверждено 239 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. 239 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 78 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 21 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 68 тыс. 407 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 56 тыс. 919.

Умерли 2 тыс. 520 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 313 тыс. 851 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 179 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 526 тыс. 111 пациентов, из них 15 тыс. 437 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 199 тыс. 808, за сутки зарегистрировано 812 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

