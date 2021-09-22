В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. 241 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 64 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 среды, 22 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 68 тыс. 648 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 56 тыс. 983.

Умерли 2 тыс. 540 человек. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 333 тыс. 557 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 706 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 542 тыс. 213 пациентов, из них 16 тыс. 102 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 200 тыс. 625, за сутки зарегистрировано 817 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

