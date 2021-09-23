В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. 237 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 62 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 четверга, 23 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 68 тыс. 885 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 45.

Умерли 2 тыс. 558 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 354 тыс. 995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 438 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 558 тыс. 780 пациентов, из них 16 тыс. 567 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 201 тыс. 445, за сутки зарегистрировано 820 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

