В Пензенской области за сутки подтверждено 243 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 сентября 2021. PenzaNews. 243 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 89 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 субботы, 25 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 69 тыс. 368 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 205.

Умерли 2 тыс. 601 человек. За последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода.

В России зафиксировано 7 млн. 398 тыс. 415 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 41 человека.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 590 тыс. 933 пациента, из них 16 тыс. 325 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 203 тыс. 95, за сутки зарегистрировано 822 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

