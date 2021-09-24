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Действие ограничений из-за коронавируса в Пензенской области продлено до конца октября

13:35 | 24.09.2021 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до конца октября. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 23 сентября.

Действие ограничений из-за коронавируса в Пензенской области продлено до конца октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пункте 3 в абзаце первом слова «по 30 сентября 2021 года включительно» заменить словами «по 31 октября 2021 года включительно», — говорится в документе.

В нем также содержится информация о новом исключении, касающемся запрета на проведение массовых мероприятий.

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«Подпункт 3.1 после слов «организаций, содействующих развитию экспорта российских товаров» дополнить словами «сессий Законодательного собрания Пензенской области», — сказано в постановлении главы региона.

Документ, который обнародован на сайте регионального правительства, вступает в силу со дня официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

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