Действие ограничений из-за коронавируса в Пензенской области продлено до конца октября Общество

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до конца октября. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 23 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пункте 3 в абзаце первом слова «по 30 сентября 2021 года включительно» заменить словами «по 31 октября 2021 года включительно», — говорится в документе.

В нем также содержится информация о новом исключении, касающемся запрета на проведение массовых мероприятий.

Читайте также

Инаугурация губернатора Пензенской области состоится 28 сентября в драмтеатре

«Подпункт 3.1 после слов «организаций, содействующих развитию экспорта российских товаров» дополнить словами «сессий Законодательного собрания Пензенской области», — сказано в постановлении главы региона.

Документ, который обнародован на сайте регионального правительства, вступает в силу со дня официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.