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В Пензенской области за сутки подтверждено 239 случаев заражения коронавирусом

12:09 | 26.09.2021 | Медицина

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Пенза, 26 сентября 2021. PenzaNews. 239 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 74 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 26 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 239 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 69 тыс. 607 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 279.

Умерли 2 тыс. 619 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 420 тыс. 913 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 498 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 604 тыс. 604 пациента, из них 13 тыс. 671 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 203 тыс. 900, за сутки зарегистрировано 805 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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