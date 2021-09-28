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В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом

12:32 | 28.09.2021 | Медицина

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Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. 241 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 98 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 28 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 70 тыс. 93 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 450.

Умерли 2 тыс. 666 человек. За последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 464 тыс. 708 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 559 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 635 тыс. 485 пациентов, из них 17 тыс. 368 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 205 тыс. 531, за сутки зарегистрировано 852 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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