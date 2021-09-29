EN
15:21:43 Среда, 29 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 246 случаев заражения коронавирусом

11:56 | 29.09.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. 246 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 86 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 среды, 29 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 246 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 70 тыс. 339 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 536.

Умерли 2 тыс. 689 человек. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

В России зафиксировано 7 млн. 487 тыс. 138 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 430 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 653 тыс. 941 пациент, из них 18 тыс. 456 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 206 тыс. 388, за сутки зарегистрировано 857 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области выявлены нарушения в обеспечении лекарствами детей с муковисцидозом В Никольском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
Под Пензой женщина после общения с мошенниками задолжала банкам около 2 млн. рублей Шесть молодых специалистов приняты на работу в пензенское областное бюро судмедэкспертизы
Мужчину, до смерти избившего сожительницу под Пензой, направят на принудительное лечение В пензенскую областную больницу поступил аппарат для плазмафереза
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама