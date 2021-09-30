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В Пензенской области за сутки подтверждено 250 случаев заражения коронавирусом

12:37 | 30.09.2021 | Медицина

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Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. 250 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 75 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.55 четверга, 30 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 250 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 70 тыс. 589 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 611.

Умерли 2 тыс. 709 человек. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 511 тыс. 26 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 888 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 672 тыс. 767 пациентов, из них 18 тыс. 826 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 207 тыс. 255, за сутки зарегистрировано 867 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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