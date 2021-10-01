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В Пензенской области за сутки подтверждено 254 случая заражения коронавирусом

13:35 | 01.10.2021 | Медицина

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Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. 254 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 72 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 1 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 254 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 70 тыс. 843 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 683.

Умерли 2 тыс. 730 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 7 млн. 535 тыс. 548 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 522 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 692 тыс. 722 пациента, из них 19 тыс. 955 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 208 тыс. 142, за сутки зарегистрировано 887 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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