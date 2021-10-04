В Пензенской области за сутки подтверждено 255 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. 255 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 62 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 понедельника, 4 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 71 тыс. 599 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 879.

Умерли 2 тыс. 798 человек. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 612 тыс. 317 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 781 человека.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 740 тыс. 491 пациент, из них 14 тыс. 526 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 210 тыс. 801, за сутки зарегистрировано 883 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

