В Пензенской области за сутки подтверждено 260 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. 260 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 72 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 6 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 72 тыс. 110 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 21.

Умерли 2 тыс. 848 человек. За последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 662 тыс. 560 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 133 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 778 тыс. 900 пациентов, из них 19 тыс. 841 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 212 тыс. 625, за сутки зарегистрировано 929 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

