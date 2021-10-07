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В Пензенской области за сутки подтверждено 269 случаев заражения коронавирусом

13:05 | 07.10.2021 | Медицина

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Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. 269 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 71 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 четверга, 7 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 269 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 72 тыс. 379 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 92.

Умерли 2 тыс. 874 человека. За последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 690 тыс. 110 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 550 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 799 тыс. 230 пациентов, из них 20 тыс. 330 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 213 тыс. 549, за сутки зарегистрировано 924 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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