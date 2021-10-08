В Пензенской области за сутки подтверждено 275 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. 275 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 75 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 пятницы, 8 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 72 тыс. 654 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 167.

Умерли 2 тыс. 901 человек. За последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 717 тыс. 356 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 246 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 819 тыс. 796 пациентов, из них 20 тыс. 566 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 214 тыс. 485, за сутки зарегистрировано 936 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

