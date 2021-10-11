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В Пензенской области за сутки подтверждено 284 случая заражения коронавирусом

13:01 | 11.10.2021 | Медицина

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Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. 284 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 68 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 11 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 284 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 73 тыс. 498 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 385.

Умерли 2 тыс. 978 человек. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.

В России зафиксировано 7 млн. 804 тыс. 774 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 29 тыс. 409 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 873 тыс. 579 пациентов, из них 15 тыс. 460 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 217 тыс. 372, за сутки зарегистрировано 957 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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