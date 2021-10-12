В Пензенской области за сутки подтверждено 295 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. 295 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 79 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 12 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 73 тыс. 793 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 464.

Умерли 3 тыс. 7 человек. За последние сутки зарегистрировано 29 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 832 тыс. 964 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 190 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 894 тыс. 285 пациентов, из них 20 тыс. 706— за последние сутки.

Количество умерших достигло 218 тыс. 345, за сутки зарегистрировано 973 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

