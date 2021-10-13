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В Пензенской области за сутки подтверждено 303 случая заражения коронавирусом

12:20 | 13.10.2021 | Медицина

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Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. 303 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 37 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 среды, 13 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 303 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 74 тыс. 96 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 501.

Умерли 3 тыс. 36 человек. За последние сутки зарегистрировано 29 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 861 тыс. 681 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 717 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 916 тыс. 86 пациентов, из них 21 тыс. 801— за последние сутки.

Количество умерших достигло 219 тыс. 329, за сутки зарегистрировано 984 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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