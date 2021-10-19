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В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом

12:32 | 19.10.2021 | Медицина

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Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. 322 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 35 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 19 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 75 тыс. 986 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 686.

Умерли 3 тыс. 197 человек. За последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 60 тыс. 752 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 33 тыс. 740 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 40 тыс. 481 пациент, из них 23 тыс. 426 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 225 тыс. 325, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 15 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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